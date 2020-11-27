中国-全国 社会
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21年の祝日発表、春節連休は２月11日から

中国国務院（中央政府）弁公庁は25日、2021年の祝日を発表した。春節（旧正月）と国慶節（建国記念日）は７連休。土曜日から始まる労働節は20年に続き５連休に、日曜日から始まる中秋節は振替出勤調整を加えて３連休とする。１月１日の元旦は金曜日のため、週末と合わせて３連休になる。

発表された日程は以下の通り。

【元旦】１月１日（金）～３日（日）

【春節】２月11日（木）～17日（水）　※２月７日（日）と20日（土）は振替出勤日。

【清明節】４月３日（土）～５日（月）

【労働節】５月１日（土）～５日（水）　※４月25日（日）と５月８日（土）は振替出勤日。

【端午節】６月12日（土）～14日（月）

【中秋節】９月19日（日）～21日（火）　※９月18日（土）は振替出勤日。

【国慶節】10月１日（金）～７日（木）　※９月26日（日）と10月９日（土）は振替出勤日。

詳細は国務院のウェブサイト＜http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/25/content_5564127.htm＞で確認できる。


関連国・地域： 中国-全国
関連業種： 社会・事件

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