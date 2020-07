【ミャンマー進出関連法】輸入量の増加防止に関する法(1) 第246回

本稿では、2019年12月に公布された輸入量の増加防止に関する法のうち、定義および目的について解説する。 ■第1.はじめに 19年12月24日に国内製造業の保護などを目的として輸入量の増加防止に関する法(Law to Prevent an Increased Quantity of Imports、以下「本法」という)…