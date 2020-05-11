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NNA景気指数
2020/05/11（月）
香港政府の郵便事業部門、香港郵政は８日から、シンガポール宛ての郵便物について、「スピードポスト（特快専逓、国際スピード郵便＝ＥＭＳに相当）」の取り扱いを休止した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の大幅な減便が原因。
シンガポール宛ての郵便物については当面の間、船便のみを取り扱う。所要日数は５日前後。
香港郵政は４日には、シンガポール宛ての通常航空郵便の取り扱い停止を発表していた。
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