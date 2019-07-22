上半期の電力消費、5.0％増の3.4兆ｋＷｈ

中国国家エネルギー局が19日発表した上半期（１～６月）の全国電力消費量は、前年同期比5.0％増の３兆3,980億キロワット時（ｋＷｈ）だった。

産業別では第１次産業が5.0％増の345億ｋＷｈ、第２次産業が3.1％増の２兆3,091億ｋＷｈ（うち工業向けは2.9％増の２兆2,679億ｋＷｈ）、第３次産業が9.4％増の5,552億ｋＷｈ。家庭向けは9.6％増の4,993億ｋＷｈとなっている。

全国発電設備の平均稼働時間は1,834時間と、前年同期を24時間下回った。同期に増えた新規発電所の発電容量は4,074万キロワット（ｋＷ）。インフラ投資は、発電所向けが1,002億元（約１兆5,700億円）、送電網向けが1,644億元となった。

６月単月の全国電力消費量は、前年同月比5.5％増の5,987億ｋＷｈ。うち第１次産業は3.8％増の67億ｋＷｈ、第２次産業は4.9％増の4,238億ｋＷｈ（うち工業向けは4.8％増の4,167億ｋＷｈ）、第３次産業は8.1％増の964億ｋＷｈで、家庭向けは5.7％増の718億ｋＷｈだった。