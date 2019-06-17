カンボジア 経済
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トルコと首脳会談、貿易10億ドルに拡大へ

カンボジアのフン・セン首相は15日、訪問先のタジキスタンでトルコのエルドアン大統領と会談し、両国の二国間貿易額を10億米ドル（約1,100億円）に増やすことで一致した。電力などのインフラ整備や二国間の直行便就航による観光促進に注力する。

フン・セン首相は、年内の大使館の設置に向け、トルコの首都アンカラに土地を購入することを伝えた。在カンボジア・トルコ大使館は2013年に設置されている。

カンボジアとトルコの両政府は18年、農業、投資、観光、貿易、水資源など計８分野の促進で合意した。


関連国・地域： カンボジア中央アジア
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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