フィリピン 経済
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１～11月の財政赤字、96％増の9700億円

フィリピンの予算管理省が発表した2018年１～11月の財政収支（速報値）は4,772億ペソ（約9,714億円）の赤字だった。赤字幅は前年同期比96％増の水準。歳入は１割以上増えたが、インフラ整備など公共投資が増え歳出が２割以上拡大した。財政赤字は、18年度予算の5,237億ペソの91％となった。

歳入は16％増の２兆6,180億ペソ、歳出は24％増の３兆952億ペソだった。歳入のうち、税収は15％増の２兆3,599億ペソで、うち内国歳入庁（ＢＩＲ）が11％増の１兆8,010億ペソ、関税局（ＢＯＣ）が30％増の5,385億ペソ、その他が５％増の205億ペソ。政府系ファンドの投資収益を含む税外収入は31％増の2,580億ペソとなった。

利払いを除くプライマリーバランス（基礎的財政収支）の赤字は1,572億ペソ。前年同期は465億ペソの黒字だった。

11月単月の赤字額は前年同月比4.5倍の391億ペソで、赤字は７カ月連続。歳入は７％増の2,597億ペソ、歳出は19％増の2,988億ペソ。プライマリーバランスは145億ペソの赤字（前年同月は120億ペソの黒字）だった。


関連国・地域： フィリピン
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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