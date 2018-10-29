中国-全国 経済
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工業企業の純利益、１～９月は14.7％増

中国国家統計局は27日、全国の工業企業（一定規模以上の企業対象）の１～９月の純利益が前年同期比14.7％増の４兆9,713億4,000万元（約80兆1,000億円）だったと発表した。伸び率は１～８月を1.5ポイント下回り、３カ月連続で縮小した。

企業形態別の純利益は◇国有企業：23.3％増の１兆5,294億3,000万元◇集団所有企業：4.8％増の145億9,000万元◇株式制企業：19.1％増の３兆5,088億8,000万元◇外資企業（香港・マカオ・台湾系を含む）：5.7％増の１兆2,352億8,000万元◇私営企業：9.3％増の１兆2,591億5,000万元――だった。

統計対象となった41業種のうち、増益は34業種、減益が７業種。このうち増益幅が大きかった業種は◇石油・天然ガス採掘業：400.6％増◇鉄鋼精錬・圧延加工業：71.1％増◇非金属鉱物製品業：44.9％増――など。減益は◇その他採鉱業：18.2％減◇鉄鉱採掘業：17.0％減――などとなった。

１～９月の工業企業の主要業務売上高は9.4％増の77兆1,478億8,000万元で、伸び率は１～８月から0.4ポイント鈍化した。


関連国・地域： 中国-全国
関連業種： その他製造マクロ・統計・その他経済

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