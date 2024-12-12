一汽解放の11月販売、15％減の1.5万台

中国吉林一汽解放の11月販売、15％減の1.5万台車両NEW国・地域中国吉林業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計一汽解放の11月販売、15％減の1.5万台中国吉林車両統計自動車NEW11月の中古車取引が過去最多、買い替え増で中国車両統計自動車NEW11月の新車販売が過去最多 強い政策効果、330万台超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW現代自11月販売は29％増、今年の最高更新ベトナム車両統計自動車NEW10月流通業売上高、5.5％増の1501億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW江淮汽車の11月販売、２カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車中国の最新ニュース11月の輸出が堅調維持 ８カ月プラス、電機の伸び続く中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品中国大手とテレビ事業売却で交渉、船井電機中国電機電機NEW株活況、売買代金１兆元超え期間が過去最長中国金融統計証券政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ