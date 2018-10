【ミャンマー進出関連法】汚職禁止倫理規範 157回

本稿では、2018年8月に公布された会社および事業体に関する汚職禁止倫理規範について解説する。 1.はじめに ミャンマーの投資企業管理局(DICA)は、2018年8月2日にAnti-corruption Code of Ethics for Companies and Body Corporates(以下、「汚職禁止倫理規範」という…