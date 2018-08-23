タイ中央銀行（ＢＯＴ）は21日、商業銀行８行、分散台帳技術（ＤＬＴ）プラットフォーム開発の米Ｒ３と共同で、独自の仮想通貨「中央銀行デジタル通貨（ＣＢＤＣ）」を発行して銀行間送金に使用する事業「プロジェクト・インタノン」のフェーズ１を開始すると発表した。金融システムの効率性向上が目的で、同日に共同事業の実施に合意した。
フェーズ１では、Ｒ３のＤＬＴプラットフォーム「Corda」に基づいてＣＢＤＣを発行、決済するシステムを開発する。来年第１四半期（１～３月）に完成する見通しで、当初は銀行間送金に使用する。将来的には、政府貯蓄国債の電子発行などへの応用も視野に入れている。
Ｒ３は、世界各地の中央銀行、金融機関とCordaを運営するコンソーシアムを結成している。
事業に参加する商銀８行は、バンコク銀行、クルンタイ銀行、アユタヤ銀行、カシコン銀行、サイアム商業銀行、タナチャート銀行、スタンダード・チャータード銀行（タイ）、ＨＳＢＣ。
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