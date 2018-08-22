日本 経済
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【予定】22日　チームスピリットが東証マザーズ上場ほか

【国内】 ＜経済＞ ・チームスピリットが東証マザーズに新規上場 ＜震災原発＞ ・環境省が、福島第１原発事故に伴う除染廃棄物の中間貯蔵施設の焼却施設（大熊町）で、町外から搬入した除染廃棄物の焼却を開始 ＜運動＞ ・プロ野球元阪神タイガース投手・監督村山実没後…

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