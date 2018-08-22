日本 経済
2018/08/22（水）
【予定】22日 チームスピリットが東証マザーズ上場ほか
【国内】 ＜経済＞ ・チームスピリットが東証マザーズに新規上場 ＜震災原発＞ ・環境省が、福島第１原発事故に伴う除染廃棄物の中間貯蔵施設の焼却施設（大熊町）で、町外から搬入した除染廃棄物の焼却を開始 ＜運動＞ ・プロ野球元阪神タイガース投手・監督村山実没後…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／農林・水産／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務／社会・事件
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