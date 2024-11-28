超富裕層の増加数、今後10年で世界最大に

シンガポール超富裕層の増加数、今後10年で世界最大に経済国・地域シンガポール業種経済関連タグ香港シンガポール日本米国欧州マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載拡大するアジア富裕層拡大するアジア富裕層タイ人の超富裕層、５年以内に１千人突破タイ経済マクロ経済統計中国が24年に高所得国入り、社会科学院が予測中国経済マクロ経済統計社会一般シンガ、世界２位のオフショア金融センターにシンガポール金融マクロ経済金融一般河北省、環京津地域に高齢者介護の産業エリア中国河北商業保健医療医薬品卸売りその他サービス観光スポーツ小売り東急が戸建て開発、８億ドル規模ベトナム建設設備投資不動産建設・プラント〔トラム〕富豪10人の資産でＧＤＰの35％香港社会マクロ経済統計不動産社会一般シンガポールの最新ニュース成長取り込みと相乗効果を創出 三菱ＵＦＪのアジア戦略出資（上）アジア金融ＩＴ一般金融一般証券ＯＣＢＣ、量子コンピューティング人材育成シンガポール金融ＩＴ一般金融一般雇用・労務テマセク傘下の投資会社、ＩＴ企業を設立シンガポールＩＴＩＴ一般各国・地域のトップ記事中国自動車の価格競争が再燃へPICK UP車両統計自動車車部品香港「越境ＥＣで増収」が９割PICK UP商業貿易統計ＩＴ一般政策・法律・規制小売り台湾米のメキシコへの関税が波紋PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ