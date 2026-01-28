豪保険料に上昇圧力、災害損失35億＄到達

オーストラリア豪保険料に上昇圧力、災害損失35億＄到達金融NEW国・地域オーストラリア業種金融関連タグオーストラリア金融一般保険マクロ経済統計環境災害自動車統計自動車の輸入台数、25年は32％減中国車両貿易統計自動車NEW都市別の車販売、成都が２年連続トップ中国車両統計自動車NEW工業利益が４年ぶりプラス 25年実績、ハイテクなど押し上げ中国経済マクロ経済統計自動車電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW広西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国広西経済マクロ経済統計NEW湖南のＧＤＰ、25年は4.8％成長＝目標未達中国湖南経済マクロ経済統計NEW25年の投資申請67％増の９兆円、過去最大タイ経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造農林・水産石油・石炭・ガス設備投資車部品NEWオーストラリアの最新ニュース豪25年12月企業景況感、長期平均超えオーストラリア経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEWブルースコープ、買収防御で日韓２社と協議オーストラリア鉄鋼鉄鋼・金属証券NEW本日のオーストラリア１行情報（27日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事中国工業利益が４年ぶりプラスPICK UP経済マクロ経済統計自動車電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW香港25年輸出額、過去最高を更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW台湾台湾電力、４年ぶり黒字転換PICK UP公益決算電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事一覧へ