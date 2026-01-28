一行ニュース（27日付）

中国一行ニュース（27日付）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済ＧＤＰ河北のＧＤＰ成長目標、26年は「５％以上」中国河北経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW吉林のＧＤＰ、25年は5.0％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW内モンゴルのＧＤＰ、25年は4.7％成長中国内モンゴル経済マクロ経済統計NEW広西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国広西経済マクロ経済統計NEW湖南のＧＤＰ、25年は4.8％成長＝目標未達中国湖南経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（27日付）中国経済マクロ経済NEW中国の最新ニュースネット大手、社内不正で解雇相次ぐ中国ＩＴＩＴ一般雇用・労務晋康半導体が無錫に生産拠点、５億元投資中国江蘇ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資NEW長城系の曼徳電子電器、天津工場が３月稼働中国天津車両自動車設備投資建設・プラント雇用・労務車部品NEW各国・地域のトップ記事中国工業利益が４年ぶりプラスPICK UP経済マクロ経済統計自動車電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW香港25年輸出額、過去最高を更新PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW台湾台湾電力、４年ぶり黒字転換PICK UP公益決算電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事一覧へ