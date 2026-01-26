25年の貿易総額、５％増の192億米ドル

ラオス25年の貿易総額、５％増の192億米ドル経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済統計貿易貿易統計港珠澳大橋利用の貿易額、25年は40％増中国広東経済貿易統計ＩＴ一般陸運空運小売りNEW安徽省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW深センの25年輸出額、33年連続で都市別１位中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW湖北省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW郵政業務の売上高、25年は6.1％増の1.8兆元中国運輸統計倉庫陸運海運空運メディアNEWラオスの最新ニュースラオス航空、地盤電子マネースターと提携ラオス金融ＩＴ一般通信金融一般空運12月インフレ率5.6％、光熱費上昇や通貨安でラオス経済マクロ経済統計政策・法律・規制電力公社、組織再編など経営改革を加速ラオス資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港焼酎・泡盛の魅力、若者にも独自PICK UP食品貿易食品・飲料卸売りイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国疲れ知らずのＡＩアバターPICK UPＩＴＩＴ一般通信その他サービスメディア小売りNEW台湾卸売り・飲食業が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ