大手企業景況感、１Ｑも悪化が改善上回る

香港大手企業景況感、１Ｑも悪化が改善上回る経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務貿易統計港珠澳大橋利用の貿易額、25年は40％増中国広東経済貿易統計ＩＴ一般陸運空運小売りNEW安徽省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW深センの25年輸出額、33年連続で都市別１位中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW湖北省のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW郵政業務の売上高、25年は6.1％増の1.8兆元中国運輸統計倉庫陸運海運空運メディアNEW香港の最新ニュース続伸、ハンセン指数は0.4％高＝香港株式香港金融金融一般証券NEW25年の訪日旅客数252万人 前年比６％減、ＳＮＳうわさ影響香港観光統計観光周大福、10～12月販売額は18％増香港商業決算宝石・宝飾品小売りNEW各国・地域のトップ記事香港焼酎・泡盛の魅力、若者にも独自PICK UP食品貿易食品・飲料卸売りイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国疲れ知らずのＡＩアバターPICK UPＩＴＩＴ一般通信その他サービスメディア小売りNEW台湾卸売り・飲食業が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ