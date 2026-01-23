25年の燃料輸入額、前年比10％減

カンボジア25年の燃料輸入額、前年比10％減資源国・地域カンボジア業種資源関連タグカンボジア石油・石炭・ガス統計貿易貿易統計中国車の欧州販売が過去最高に、関税下でも中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国陝西経済マクロ経済貿易統計大都市のオフィス賃料下落 25年４Ｑ、今後も空室率上昇へ中国建設統計不動産建設・プラントキャセイの25年旅客、前年比27％増香港運輸貿易統計空運観光機械設備輸出14％増、工作機械と他で明暗台湾製造貿易統計その他製造機械25年のＧＤＰ成長率1.0％増 ６番目の低水準、建設投資不振で韓国経済マクロ経済貿易統計カンボジアの最新ニュース信用公社の保証額、25年12月末で5.1億ドルカンボジア金融統計金融一般証券政策・法律・規制政府、シアヌークビル州の事業24件に投資優遇カンボジア経済インフラ設備投資建設・プラント政策・法律・規制25年ＧＦＴ輸出額、15.8％増の157億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計繊維観光各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス賃料下落PICK UP建設統計不動産建設・プラント香港住宅市場で本土資金が存在感PICK UP建設統計不動産建設・プラント台湾先端半導体の台湾集中に懸念PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ