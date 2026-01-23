陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成

中国陝西陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成経済国・地域中国陝西業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ雲南省の25年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国雲南経済マクロ経済統計陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国陝西経済マクロ経済貿易統計河南のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河南経済マクロ経済統計12月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計北京のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済統計政策金利4.75％据え置き、４会合連続インドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制自動車統計中国車の欧州販売が過去最高に、関税下でも中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制ＭＯＮＡの運転支援走行、25年は２億キロ中国広東車両統計自動車ＩＴ一般貴州省のＧＤＰ、25年は4.9％成長中国貴州経済マクロ経済統計河南のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成中国河南経済マクロ経済統計電動車の充電設備、25年設置数は72％増中国車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国陝西経済マクロ経済貿易統計貿易統計中国車の欧州販売が過去最高に、関税下でも中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制陝西のＧＤＰ、25年は5.1％成長＝目標達成中国陝西経済マクロ経済貿易統計大都市のオフィス賃料下落 25年４Ｑ、今後も空室率上昇へ中国建設統計不動産建設・プラントキャセイの25年旅客、前年比27％増香港運輸貿易統計空運観光機械設備輸出14％増、工作機械と他で明暗台湾製造貿易統計その他製造機械25年のＧＤＰ成長率1.0％増 ６番目の低水準、建設投資不振で韓国経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース25年の販売目標達成は６社 主要自動車企業、今年は強気設定中国車両統計自動車政策・法律・規制ポルシェの販売苦戦、最盛期から６割減中国車両自動車ＥＣのヘイ多多に罰金10万元、税務報告巡り中国上海ＩＴマクロ経済ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス賃料下落PICK UP建設統計不動産建設・プラント香港住宅市場で本土資金が存在感PICK UP建設統計不動産建設・プラント台湾先端半導体の台湾集中に懸念PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ