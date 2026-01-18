米の先端半導体関税、貿産省「影響小」

シンガポール米の先端半導体関税、貿産省「影響小」ＩＴNEW国・地域シンガポール業種ＩＴ関連タグシンガポール米国電子・コンピューター貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア米の先端半導体関税、貿産省「影響小」シンガポールＩＴ貿易電子・コンピューター政策・法律・規制NEW米国がメモリーに100％関税か、台湾にも打撃台湾ＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制台湾半導体の「４割」米国に 商務長官発言、真意いぶかる声台湾ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般車部品売上、４～９月期７％増 米国依存の輸出構造に懸念もインド車両自動車二輪車イベント車部品グリーンランド巡る課税、米に反発の共同声明欧州政治政治一般財政外交総統「台米経済協力が緊密に」、貿易合意で台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制シンガポールの最新ニュース上場投資信託が堅調、25年買越額は24億ドルシンガポール金融統計金融一般証券急成長企業ランク、建設・ＩＴなど上位シンガポール経済統計ＩＴ一般金融一般建設・プラント越境鉄道による消費流出、影響限定的かシンガポール商業インフラ不動産陸運政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事香港25年の訪日旅客数252万人PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社、売上高の記録更新PICK UP運輸決算空運観光NEW韓国25年の訪日韓国人客946万人PICK UP観光観光NEW各国・地域のトップ記事一覧へ