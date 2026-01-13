25年の輸出が5.5％増、２年連続のプラス

中国25年の輸出が5.5％増、２年連続のプラス経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計25年自動車小売台数、ＶＷは吉利に抜かれる中国車両マクロ経済統計自動車25年の新車販売は3440万台、過去最高を更新中国車両統計自動車25年の輸出が5.5％増、２年連続のプラス中国経済マクロ経済貿易統計25年の中古車取引、過去最多の2010万台中国車両統計自動車政策・法律・規制ＢＹＤのＮＥＶバス、３年連続で輸出１位中国深セン車両貿易統計自動車陸運25年の輸出は5.5％増、２年連続のプラス中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品貿易統計25年の輸出が5.5％増、２年連続のプラス中国経済マクロ経済貿易統計26年の中国成長率4.4％、世銀見通し中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制25年の輸出は5.5％増、２年連続のプラス中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品ＢＹＤのＮＥＶバス、３年連続で輸出１位中国深セン車両貿易統計自動車陸運【地方羅針盤】江蘇省揚州市中国江蘇経済マクロ経済統計25年の新車販売が過去最高 ９％増の3440万台、今年鈍化へ中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制中国の最新ニュースセメント業の苦境継続、今年は需要５％減か中国製造ガラス・セメント設備投資政策・法律・規制NEW中国人のハーバード留学増加、米の監視強化でも中国社会教育政治一般政策・法律・規制NEW25年の輸出は5.5％増、２年連続のプラス中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事中国都市軌道交通網が順調拡大PICK UP運輸統計インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW香港修繕工事に談合防止策策定へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW台湾ＴＳＭＣ、26年は３割増収PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ