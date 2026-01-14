インドネシア【労務のツボ】第230回 最低賃金の行方は？（２）経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載インドネシア労務のツボインドネシア労務のツボ【労務のツボ】第230回 最低賃金の行方は？（２）インドネシア経済マクロ経済雇用・労務NEW【労務のツボ】第229回 新年に向けた生産性向上アイテムインドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター【労務のツボ】第228回 最低賃金の行方は？インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【労務のツボ】第227回 最低賃金って何？インドネシア経済雇用・労務政策・法律・規制【労務のツボ】第226回 定年と体力年齢インドネシア経済マクロ経済雇用・労務【労務のツボ】第225回 戦略的な経営再建（５）インドネシア経済マクロ経済雇用・労務インドネシアの最新ニュース食・人・コンサルで連携強化 七十七銀、東北と相互発展へインドネシア経済マクロ経済金融一般社会一般教育文化・宗教雇用・労務首都政府、年内の州営バス運賃値上げを延期インドネシア運輸陸運政策・法律・規制財政26年の石炭生産量、24％減の６億トンへインドネシア資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国ＥＵ向けのＥＶ輸出２割増もPICK UP車両貿易自動車食品・飲料農林・水産設備投資政策・法律・規制NEW香港被災者転居先巡り議論広がるPICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾高鉄延伸、政権周辺にも異論PICK UP運輸インフラ建設・プラント陸運政治一般選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ