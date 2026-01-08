若年層の失業率９％台、コロナ禍より悪化

ベトナム若年層の失業率９％台、コロナ禍より悪化経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計失業率【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済若年層の失業率９％台、コロナ禍より悪化ベトナム経済マクロ経済統計【月次リポート】マレーシア（12月）マレーシア経済マクロ経済政治一般【月次リポート】フィリピン（12月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車政治一般政策・法律・規制【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般本日のニュージーランド１行情報（５日付）ニュージーランド経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース土地使用権競売の規律強化、政府決議ベトナム建設不動産政策・法律・規制NEW電動バイク普及策、３月までに＝ハノイベトナム経済マクロ経済二輪車環境政策・法律・規制NEWホーチミン市、無人航空機による配達試験ベトナム運輸空運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港宏福苑管理組合の解散を承認、土審処PICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾エヌビディア、Ｈ200需要「極めて強い」PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国輸出が初の７千億ドル突破PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ