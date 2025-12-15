自家用車と二輪車の保有台数、過去最多に

台湾自家用車と二輪車の保有台数、過去最多に車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車二輪車マクロ経済統計自動車統計小売売上高が３年で伸び最小 11月経済指標、軒並み数値悪化中国経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW自家用車と二輪車の保有台数、過去最多に台湾車両マクロ経済統計自動車二輪車NEW車載動力電池の搭載量、11月は39％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品メキシコ追加関税、台湾にも 最大50％、情報通信は対象外台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品10月の流通業売上高、7.2％増の1609億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売り豪政府がＥＶ税優遇見直し、廃止検討へオーストラリア車両統計自動車電機環境政治一般政策・法律・規制財政台湾の最新ニュース林外相が米首都近郊訪問か、関係法成立後で初台湾政治政治一般政策・法律・規制外交第３原発再稼働、核安会「28年あり得る」台湾公益電力・ガス・水道政策・法律・規制製靴の宝成、インドネシアに新工場台湾製造貿易その他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が３年で伸び最小PICK UP経済マクロ経済統計自動車電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW香港26年の輸出額は８～９％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW台湾中銀、政策金利据え置きかPICK UP金融金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ