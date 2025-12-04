豪の対中輸出、２年連続で減少へ

オーストラリア豪の対中輸出、２年連続で減少へ経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグ中国オーストラリア石油・石炭・ガス鉱業卸売りマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制外交自動車統計26年の乗用車販売予測、政策終了で２％減中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW上汽通用五菱の新車販売、11月は９％減中国広西車両貿易統計自動車NEW鴻蒙智行の11月販売、過去最多の8.2万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW長安汽の11月販売３％増、７カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の11月販売、２カ月ぶりプラス中国河南車両統計自動車NEW一汽の11月販売、前月比0.3％増の30.6万台中国吉林車両統計自動車NEW貿易統計上汽通用五菱の新車販売、11月は９％減中国広西車両貿易統計自動車NEW25年の中国成長5.0％に上方修正、ＯＥＣＤ中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW民間サービス業ＰＭＩ、11月は52.1に下落中国経済マクロ経済統計その他サービスNEW11月のＰＭＩ、４カ月連続で楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計NEW３Ｑ港湾貨物取扱量、３四半期連続マイナス香港運輸貿易統計海運NEW11月のＣＰＩ、８カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制NEWオーストラリアの最新ニュース豪企業はＡＩ使用明示義務なし、自主表示にオーストラリアＩＴＩＴ一般政策・法律・規制豪11月新車販売2.1％減、ＰＨＶ好調もオーストラリア車両統計自動車NEWテイクオフ：オーストラリアに住み始…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港竹の足場、廃止論に賛否PICK UP建設建設・プラント社会一般文化・宗教事件政策・法律・規制災害NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】サーバー輸出増、３年継続も独自PICK UP経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機政策・法律・規制NEW韓国12・３を「国民主権の日」にPICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ