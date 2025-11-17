10月の連休増、航空大手潤す

台湾10月の連休増、航空大手潤す２社売上高が最高、貨物も貢献PICK UP運輸NEW国・地域台湾業種運輸関連タグ台湾空運統計決算自動車統計四川の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国四川経済マクロ経済統計NEW北京の１～10月経済統計、鉱工業は6.9％増中国北京経済マクロ経済統計NEW１～10月の財政収入0.8％増、伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車不動産財政NEW10月の連休増、航空大手潤す ２社売上高が最高、貨物も貢献台湾運輸統計決算空運NEW輸出主力10業種の半分、中国が競争力優位韓国経済マクロ経済貿易統計NEW３ＱのＧＤＰ、1.2％に減速 ４年ぶり低水準、製造・観光停滞タイ経済マクロ経済貿易統計自動車食品・飲料その他製造インフラ設備投資建設・プラント観光政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾の最新ニュース封止検査の力成、友達の竹科工場を69億元で買収台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資証券不動産NEW電源ユニット全漢、ベトナム工場を拡張へ台湾電機ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造設備投資NEW〔のぞき見〕誕生日の宿泊に補助金支給も台湾社会統計観光社会一般イベント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国３割超がハードシップ手当PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW香港「深海養殖」が来年始動PICK UP農水農林・水産政策・法律・規制NEW台湾10月の連休増、航空大手潤すPICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ