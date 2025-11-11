江蘇の10月ＣＰＩ、0.2％上昇

中国江蘇江蘇の10月ＣＰＩ、0.2％上昇経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ江蘇の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW10月ＣＰＩ上昇率0.25％、現行基準で過去最低インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第29幕＞突風、疾風、つむじ風オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制上海の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国上海経済マクロ経済統計浙江の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国浙江経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、10月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計中国の最新ニュース双十一の総取引が14％増に 37兆円規模、期間延長など背景に中国商業統計ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食車載動力電池の搭載量、10月は42％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品在ＥＵの中国企業、不確実性の高まり懸念中国経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国地域６割以上が「高齢社会」PICK UP社会統計社会一般NEW香港キータ、競争阻害で契約修正PICK UPサービスＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾一流アーティストを台北から独自PICK UP媒体その他サービス観光娯楽メディア社会一般外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ