マレーシア【今週の予定】経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済ＣＰＩ成長率予測3.2％に上方修正 堅調な香港経済、短期展望を楽観香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW26年インフレ目標4.5％など、国会15指標承認ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW江蘇の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計10月ＣＰＩ上昇率0.25％、現行基準で過去最低インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第29幕＞突風、疾風、つむじ風オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制マレーシアの最新ニュースＯＣＫ、ラオス通信塔事業を同業から買収マレーシアＩＴ通信インフラNEW自動車部品と最新技術が集結 初のＢｔｏＢ展示会、350社出展マレーシア車両自動車二輪車イベント車部品ス州水道会社、アマゾンＤＣに再生水供給へマレーシア公益ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測3.2％に上方修正PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国10月の経済指標が伸び鈍化PICK UP経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造設備投資その他サービス観光娯楽社会一般政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW台湾中国人の原発立ち入り認めずPICK UP公益電力・ガス・水道事件政策・法律・規制軍事外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ