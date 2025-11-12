25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測

ベトナム25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計貿易ＧＤＰ訪タイ、マレーシア首位維持 中国人客数では東南ア３位に後退タイ観光統計観光NEW25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW25年の経済成長率予測、5.2％に上方修正カンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW25年のＧＤＰ成長率は4.8％予測、首相ラオス経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制財政NEW【よくわかる！買収・売却】第184回 医療業界とＭ＆Ａマレーシア経済マクロ経済保健医療証券NEW25年成長予測を5.9％に上方修正、台経院台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般貿易統計第８回輸入博が閉幕、成約額が過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計イベント政策・法律・規制NEW深セン小漠港の車輸出台数、10月は過去最高中国深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEW10月の新車販売は8.8％増 新エネ車比率、初の５割超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW10月の中小企業景況感、1.0ポイント改善香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率7.7％に上方修正、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW１～10月貿易額、16％増の525.8億米ドルカンボジア経済貿易統計NEWベトナムの最新ニュースタインコン、26年にシュコダのＥＶ生産開始ベトナム車両自動車環境NEW日本の脱炭素技術ＰＲ、東急・ＩＨＩなどベトナムＩＴＩＴ一般電力・ガス・水道不動産環境NEW高速鉄道など来年初めにも着工を、政治局ベトナム運輸インフラ電力・ガス・水道建設・プラント陸運各国・地域のトップ記事香港立法会選161人の立候補確定PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国10月の新車販売は8.8％増車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾平均賃金未満の従業員７割PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ