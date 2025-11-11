ペナン州バタワース駅、３千万リンギで改修

マレーシアペナン州バタワース駅、３千万リンギで改修運輸NEW国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア陸運政策・法律・規制インフラ事件関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送高速鉄道の特例制度検討、建設相が部会設置ベトナム運輸インフラ陸運政治一般政策・法律・規制NEW高速鉄道など来年初めにも着工を、政治局ベトナム運輸インフラ電力・ガス・水道建設・プラント陸運NEWペナン州バタワース駅、３千万リンギで改修マレーシア運輸インフラ陸運事件政策・法律・規制NEW高速鉄道延伸は社会的要請でない＝交通協会インドネシア運輸インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制財政NEWビン高速鉄道への国の支援に懸念、中銀などベトナム経済マクロ経済自動車二輪車インフラ金融一般不動産陸運中国と鉄道車両調達の合弁設立検討＝政府マレーシア運輸インフラ設備投資陸運政策・法律・規制マレーシアの最新ニュースＲＭ１＝36.7円、＄１＝ＲＭ4.18（７日）マレーシア金融金融一般証券ペトロナス、スリナム沖合２鉱区の権益取得マレーシア資源石油・石炭・ガス９月の失業率3.0％、６カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事中国輸入博での大型契約相次ぐPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス空運小売りNEW香港大湾区に36年五輪招致を社会社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW台湾10月輸出は50％増、過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ