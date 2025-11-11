９月の失業率3.0％、６カ月連続で同水準

マレーシア９月の失業率3.0％、６カ月連続で同水準経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務失業率税収32.5％増、海外就労者への二重課税でミャンマー経済統計雇用・労務政策・法律・規制財政NEW９月の失業率3.0％、６カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月失業率、3.8％に改善フィリピン経済統計雇用・労務８月の失業率4.85％、前年同月から小幅改善インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ失業率、5.3％に上昇 ９年ぶり高水準ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務〔泡沫夢幻〕移民削減を望む声、国民の６割超＝世論調査オーストラリア政治統計不動産社会一般政治一般政策・法律・規制マレーシアの最新ニューステイクオフ：アジアで最も若い国、東…マレーシア社会社会一般ペトロナス、スリナム沖合２鉱区の権益取得マレーシア資源石油・石炭・ガス【アジアで会う】土屋芳子さん Ｂ＆ＴダイバーシティーＣＥＯ 第567回 全ての経験を誰かのために（マレーシア）マレーシア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国輸入博での大型契約相次ぐPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス空運小売りNEW香港大湾区に36年五輪招致を社会社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW台湾10月輸出は50％増、過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ