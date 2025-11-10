10月電動車小売り6.6％増、乗用車競争激しく

インド10月電動車小売り6.6％増、乗用車競争激しく車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計環境自動車統計広汽集団の新車販売、10月は８％減中国広東車両統計自動車NEW東風汽車の10月販売16％増、単月の今年最高中国湖北車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に、18期ぶりマイナス中国経済マクロ経済貿易統計NEW江淮汽車の10月販売、13カ月ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に 18期ぶりマイナス、比較値高く中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW中通客車の10月販売、３カ月連続プラス中国山東車両統計決算自動車NEWインドの最新ニュースアクゾ、７～９月期は事業売却で大幅増益インド化学決算化学一般NEW最高裁が野良犬の捕獲再命令、今度は全土にインド社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制NEWマヒンドラ、ＲＢＬ銀の全保有株を売却インド車両自動車金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ