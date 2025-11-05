10月消費者物価1.7％上昇、前月から横ばい

フィリピン10月消費者物価1.7％上昇、前月から横ばい経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ10月のＣＰＩ、７カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW下位所得層物価、５カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料観光外食・飲食NEW10月消費者物価1.7％上昇、前月から横ばいフィリピン経済マクロ経済統計金融一般NEW【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済【月次リポート】台湾（10月）台湾経済マクロ経済ＣＰＩ2.4％上昇、１年３カ月ぶり高水準韓国経済マクロ経済統計フィリピンの最新ニュース卸売物価、９月は2.9％上昇フィリピン経済マクロ経済統計三井不動産、マカティ市のコンド開発に参画フィリピン建設証券不動産建設・プラントNEW〔クラクション〕パリのホセ・リサール胸像盗まれるフィリピン社会社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事香港投票呼びかけ、経済界が協力PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道金融一般不動産空運観光政治一般政策・法律・規制選挙外食・飲食NEW韓国スマホで売上高14兆円目指すPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWタイ気候法を推進、産業界に明暗PICK UP経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資不動産環境雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ