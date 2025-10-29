NNA ASIA

サービス案内
    韓国

    ７～９月期ＧＤＰは1.2％増

    民間消費回復、通年１％台成長へ
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    韓国
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    自動車統計

    貿易統計

    韓国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー