公的債務対ＧＤＰ比、26年37％以下に

ベトナム公的債務対ＧＤＰ比、26年37％以下に経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計財政ＧＤＰ湖南省のＧＤＰ、１～９月は5.4％増中国湖南経済マクロ経済統計NEW江西省のＧＤＰ、１～９月は5.4％増中国江西経済マクロ経済統計NEW「強大な国内市場の構築加速」、次期５カ年中国経済マクロ経済貿易ＩＴ一般その他製造政策・法律・規制NEW公的債務対ＧＤＰ比、26年37％以下にベトナム経済マクロ経済統計財政NEWＧＤＰは40年までに倍増、ＤＢＳ予測シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般NEW四川省のＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計ベトナムの最新ニュースガソリン価格、５カ月ぶり安値ベトナム資源石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制NEW共産党大会、来年１月19日からベトナム政治イベント政治一般NEWホーチミン市の特例制度拡充へ、国会決議案ベトナム経済マクロ経済貿易インフラ政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国中小景況感が低水準で横ばいPICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW香港本土出身者の住宅購入に勢いPICK UP建設統計不動産NEW韓国のり輸出、１～９月は２桁増PICK UP食品貿易統計食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ