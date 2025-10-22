９月ＣＰＩは1.5％上昇、３カ月連続で加速

マレーシア９月ＣＰＩは1.5％上昇、３カ月連続で加速PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計ＣＰＩ河南のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国河南経済マクロ経済貿易統計NEW北京のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW１人当たり名目ＧＤＰ、22年ぶり韓国超えへ台湾経済マクロ経済統計NEW９月ＣＰＩは1.5％上昇、３カ月連続で加速マレーシア経済マクロ経済統計NEW【つれづれルピア】中銀サプライズの政策金利据え置き 為替相場維持へインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第33回＞今週はブロック総裁講演などオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWマレーシアの最新ニュースパーム油価格、年末まで１トン4400リンギ予想マレーシア農水貿易農林・水産NEW免税終了や電気代上昇、ＥＶ普及の足かせにマレーシア車両自動車電力・ガス・水道環境政策・法律・規制物流シンクン、ＰＯＳと航空サービス提携マレーシア運輸その他サービス倉庫空運NEW各国・地域のトップ記事香港航空郵便本部の建て替え中止PICK UP運輸貿易ＩＴ一般インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制財政NEW台湾アフリカ豚熱、初の疑い例PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW韓国高市首相就任を各紙１面報道PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ