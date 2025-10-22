祭事商戦、総売上が過去最大

インド祭事商戦、総売上が過去最大5.4兆ルピー、ＧＳＴ減税が起爆剤PICK UP商業NEW国・地域インド業種商業関連タグインド小売り統計貿易統計深センの輸出額、１～９月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEWスイス時計の中国輸出、１～９月は16％減中国商業貿易統計その他製造精密機器小売りNEW河南のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国河南経済マクロ経済貿易統計NEW四川省のＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW上海市のＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW工業ロボ、国産品が過半に 稼働台数は世界最多202万台中国製造統計自動車電子・コンピューター精密機器機械設備投資政策・法律・規制NEWインドの最新ニュースＨ１Ｂ手数料、変更・更新には適用されずインド経済マクロ経済雇用・労務NEWＧＳＴ改革で紙輸入急増の可能性、業界が懸念インド製造貿易その他製造紙・パルプ政策・法律・規制NEW船井総研、印でサービス開発拠点を年内設立インドサービスＩＴ一般設備投資その他サービス雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事香港航空郵便本部の建て替え中止PICK UP運輸貿易ＩＴ一般インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制財政NEW台湾アフリカ豚熱、初の疑い例PICK UP農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW韓国高市首相就任を各紙１面報道PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ