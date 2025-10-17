９月輸出額、７％増に拡大

シンガポール９月輸出額、７％増に拡大電子関連や非貨幣用金が好調PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計貿易貿易統計広東省の輸出額、１～９月は1.4％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW３ＱのＧＤＰ成長率4.8％ 前四半期比鈍化も、目標達成へ中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW山東重工集団、１～９月売上高は９％増中国山東車両貿易統計決算自動車車部品NEW広州交易会１期閉幕、バイヤー数は６％増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW７～９月の失業率3.9％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の人民元建て預金、２カ月連続で減少台湾金融統計金融一般NEWシンガポールの最新ニュースＬＣＣスクート、インドネシア４都市に就航シンガポール運輸空運ＧＩＣがＮＩＯを提訴 株価操作で損害主張シンガポール車両自動車電機証券事件政策・法律・規制NEW新興半導体企業、出荷が１億ユニット突破シンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事中国３ＱのＧＤＰ成長率4.8％PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港貨物機が着陸後に滑走路逸脱安全情報PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】米半導体の復活、カギは人材独自PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ