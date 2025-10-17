豪９月失業率、4.5％に上昇

オーストラリア豪９月失業率、4.5％に上昇４年ぶり高水準に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア統計雇用・労務失業率豪９月失業率、4.5％に上昇 ４年ぶり高水準にオーストラリア経済統計雇用・労務NEW25年の成長率予想3.7％に上方修正、ＩＭＦ台湾経済マクロ経済貿易豪、経済成長率見通し1.8％ 先進国平均上回るオーストラリア経済マクロ経済貿易統計金融一般【月次リポート】全国（９月）中国経済マクロ経済ＮＺ経済、利下げや求人増加で回復の兆しニュージーランド経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般雇用・労務４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政オーストラリアの最新ニュース本日のオーストラリア１行情報（16日付）オーストラリア経済マクロ経済NEWテイクオフ：「またか……」。携帯を…オーストラリア社会社会一般NEWヴァージン、来年から機内手荷物を１個に制限オーストラリア運輸電子・コンピューター空運観光各国・地域のトップ記事中国充電インフラの整備を強化PICK UP車両統計自動車インフラ電力・ガス・水道設備投資その他サービス陸運政策・法律・規制車部品NEW香港議会選挙へ行政主導を強調PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW台湾ＴＳＭＣ、米生産増強急ぐPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ