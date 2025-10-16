ペナンＬＲＴの橋梁工事、入札公告実施

マレーシアペナンＬＲＴの橋梁工事、入札公告実施運輸国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア建設・プラント陸運インフラ関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送ペナンＬＲＴの橋梁工事、入札公告実施マレーシア運輸インフラ建設・プラント陸運日本の技術、路線拡大で商機 ＪＩＣＡ、公共交通計画を改定（下）タイ運輸その他製造インフラ陸運高速鉄道の債務、投資運用庁の配当で返済へインドネシア運輸金融一般陸運都市鉄道、総延長600キロへ ＪＩＣＡ、公共交通計画を改定（上）タイ運輸建設・プラント陸運政策・法律・規制バンコク首都圏で即時整備予定の路線（表）タイ運輸建設・プラント陸運二大都市の都市鉄道、迅速化に政府決議ベトナム経済マクロ経済インフラ陸運政策・法律・規制マレーシアの最新ニュース配車運転手の燃油補助、月600リットル上限マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政策・法律・規制上海汽車、スポーツカー「ＭＧ」現地生産へマレーシア車両自動車環境神戸港セミナー、11月11日に首都で開催マレーシア運輸倉庫陸運海運イベント各国・地域のトップ記事香港本土車乗り入れ、消費に期待PICK UP運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾ＡＩスパコン、台湾勢に援軍PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター更新韓国不動産規制を強化、首都圏の市場過熱受けPICK UP建設金融一般不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ