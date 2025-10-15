NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    クラン北港の在来貨物取扱量、９月は過去最高

    運輸
    NEW
    国・地域
    マレーシア
    業種
    運輸
    関連タグ

    貿易統計

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー