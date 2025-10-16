【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、メディカルツーリズムに関する講演会を開催

タイ【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、メディカルツーリズムに関する講演会を開催経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本イベント関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】ヘルスケア産業部会、メディカルツーリズムに関する講演会を開催タイ経済イベントNEW【ＪＣＣ便り】金属部会、タイ政治に関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】金融保険部会、自然災害リスクに関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】2025年度上期自動車部会総会開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】「タイ政治の読み解き方」に関する合同部会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】流通小売部会・生活産業部会、タイ味の素工場を見学タイ経済イベントタイの最新ニュースデジタルハーツ、ゲーム翻訳の子会社を設立タイＩＴＩＴ一般娯楽NEW米半導体マイクロチップ、93億円で工場増強タイＩＴ電子・コンピューター設備投資NEW在タイ中国大使館、格安ツアーに注意喚起タイ観光観光事件政策・法律・規制小売りNEW各国・地域のトップ記事香港本土車乗り入れ、消費に期待PICK UP運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾ＡＩスパコン、台湾勢に援軍PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター更新韓国不動産規制を強化、首都圏の市場過熱受けPICK UP建設金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ