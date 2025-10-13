中国の半導体装置の購入拡大、規制に抜け穴

台湾中国の半導体装置の購入拡大、規制に抜け穴ＩＴ国・地域台湾業種ＩＴ関連タグ台湾日本米国欧州精密機器ＩＴ一般電子・コンピューター統計貿易政策・法律・規制設備投資貿易統計９月の輸出8.3％増、伸び拡大中国経済マクロ経済貿易統計悦達起亜、１～９月の新車販売６％増中国車両貿易統計自動車車部品上海市の多国籍企業地域本部、累計1060社に中国上海経済マクロ経済統計政策・法律・規制９月の輸出8.3％増 ＩＣ・船など好調、米国外が拡大中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品９月の中小企業景況感、1.5ポイント改善香港経済マクロ経済統計中国の半導体装置の購入拡大、規制に抜け穴台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資政策・法律・規制台湾の最新ニュース永豊銀、高雄資産管理モデル区で試験的業務台湾金融金融一般政策・法律・規制崇越科技、来年アイダホに新拠点＝米３カ所目台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資建設・プラント「問題地図」６万枚押収＝中国、尖閣や台湾巡り台湾政治貿易社会一般政治一般各国・地域のトップ記事中国９月の輸出8.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品香港ベテラン議員の不出馬相次ぐPICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙台湾新光人寿の地上権解除を打診PICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事一覧へ