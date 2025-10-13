世界企業６割が運営コスト上昇予想、調査

台湾世界企業６割が運営コスト上昇予想、調査経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾金融一般ＩＴ一般マクロ経済統計貿易統計上汽通用五菱の新車販売、１～９月は14％増中国広西車両貿易統計自動車NEW４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEWエリート公務員、応募者は３年連続２万人超香港社会統計社会一般雇用・労務NEW９月の輸出額34％増、過去３番目の高水準台湾経済マクロ経済貿易統計NEW世界企業６割が運営コスト上昇予想、調査台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般NEW輸出額、９月は34％増 電子・ＩＴ好調も、産業格差拡大台湾経済マクロ経済貿易統計NEW台湾の最新ニュースエヌビディア台湾本部、高雄などが熱視線台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産NEW海外資本の買越額、９月1800億元超え台湾金融統計金融一般証券台湾総統、武力行使断念を中国に要求台湾政治政治一般軍事外交NEW各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ