９月新車販売、16％減

ベトナム９月新車販売、16％減「鬼月」で８カ月ぶり前年割れPICK UP車両NEW国・地域ベトナム業種車両関連タグベトナム自動車統計自動車統計広汽集団の９月販売、５％減の17.3万台中国広東車両統計自動車NEWＢＭＷの中国販売、７～９月は0.4％減中国車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、１～９月は14％増中国広西車両貿易統計自動車NEW千里科技の９月販売、2.7倍の1.2万台中国重慶車両統計自動車証券NEW東風汽車の９月販売６％増、３カ月連続増加中国湖北車両統計自動車NEW宇通客車の９月販売、２カ月連続プラス中国河南車両統計自動車NEWベトナムの最新ニュースＬＮＧ火力の投資家、早期選定を＝副首相ベトナム公益電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWＥＶ配車の試験運用、グラブがハノイで開始ベトナム運輸自動車ＩＴ一般その他サービス陸運環境ミニストップ、ベトナム事業が大幅収益改善ベトナム商業決算小売り各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ