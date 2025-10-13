［資料］25年１～９月の自動車販売・生産・輸出入

インドネシア［資料］25年１～９月の自動車販売・生産・輸出入車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車統計関連トピックス・特集・連載インドネシア自動車統計自動車統計広汽集団の９月販売、５％減の17.3万台中国広東車両統計自動車NEWＢＭＷの中国販売、７～９月は0.4％減中国車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、１～９月は14％増中国広西車両貿易統計自動車NEW千里科技の９月販売、2.7倍の1.2万台中国重慶車両統計自動車証券NEW東風汽車の９月販売６％増、３カ月連続増加中国湖北車両統計自動車NEW宇通客車の９月販売、２カ月連続プラス中国河南車両統計自動車NEWインドネシア自動車統計［資料］25年１～９月の自動車販売・生産・輸出入インドネシア車両統計自動車NEW［資料］25年１～８月の自動車販売・生産・輸出入インドネシア車両統計自動車［資料］25年１～７月の電動車生産・販売台数インドネシア車両統計自動車電機［資料］25年１～７月の自動車販売・生産・輸出入インドネシア車両統計自動車車部品［資料］25年１～６月の日系モデル別生産台数インドネシア車両統計自動車［資料］25年１～６月の中国・韓国系モデル別生産台数インドネシア車両統計自動車インドネシアの最新ニュース生産停止の靴バタ、ＥＣ販売に注力インドネシア繊維繊維小売りNEW洪水多発あえぐ首都 、地盤沈下と海面上昇インドネシア社会社会一般環境NEW「Ｅ10」供給義務化、大統領が承認インドネシア資源石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ