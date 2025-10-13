８月の流通業売上高、4.9％増の1566億リンギ

マレーシア８月の流通業売上高、4.9％増の1566億リンギ商業NEW国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア自動車卸売り小売りマクロ経済統計自動車統計広汽集団の９月販売、５％減の17.3万台中国広東車両統計自動車NEWＢＭＷの中国販売、７～９月は0.4％減中国車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、１～９月は14％増中国広西車両貿易統計自動車NEW千里科技の９月販売、2.7倍の1.2万台中国重慶車両統計自動車証券NEW東風汽車の９月販売６％増、３カ月連続増加中国湖北車両統計自動車NEW宇通客車の９月販売、２カ月連続プラス中国河南車両統計自動車NEWマレーシアの最新ニュース変化する高齢者市場を解説、ジェトロセミナーマレーシア医薬マクロ経済保健医療その他サービスイベント雇用・労務政策・法律・規制NEW雇用契約の印紙義務、月給３千リンギ未満免除マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制財政NEW製造業の成果ベース優遇、来年１～３月に導入マレーシア製造その他製造設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ