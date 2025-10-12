４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し

香港４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易財政ＧＤＰ４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW物流をＧＤＰの９％に、長期戦略発表ベトナム運輸マクロ経済倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW26年度予算案、歳入2.7％増 経済成長率は4.0～4.5％の見通しマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW年内に初の「点心債」発行、資金源を多様化インドネシア金融マクロ経済金融一般NEWＡＭＲＯ、比の成長率見通しを据え置きフィリピン経済マクロ経済NEW失業率４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW８月の失業率3.0％、５カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW26年度予算案、歳入2.7％増 経済成長率は4.0～4.5％の見通しマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW求人広告指数３％減、想定より冷え込みかオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務８月失業率、3.9％に改善フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務労働者の平均月収、７～９月は12万ドン増ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計上汽通用五菱の新車販売、１～９月は14％増中国広西車両貿易統計自動車NEW４ＱのＧＤＰ成長率は2.5％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEWエリート公務員、応募者は３年連続２万人超香港社会統計社会一般雇用・労務NEW９月の輸出額34％増、過去３番目の高水準台湾経済マクロ経済貿易統計NEW世界企業６割が運営コスト上昇予想、調査台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般NEW輸出額、９月は34％増 電子・ＩＴ好調も、産業格差拡大台湾経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュース駅工事の資材でまた問題、未承認品を使用香港建設インフラ建設・プラント陸運社会一般高級住宅取引が拡大か、株式市場の活況で香港建設金融一般証券不動産香港人の人気旅行先、１位は日本＝クルック香港観光統計観光NEW各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ