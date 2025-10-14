【中国産業データ】2025年８月

中国【中国産業データ】2025年８月経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載中国産業データ中国産業データ【中国産業データ】2025年８月中国経済マクロ経済統計【中国産業データ】2025年７月中国経済マクロ経済統計【中国産業データ】2025年６月中国経済マクロ経済統計【中国産業データ】2025年５月中国経済マクロ経済統計【中国産業データ】2025年４月中国経済マクロ経済統計【中国産業データ】2025年３月中国経済マクロ経済統計中国の最新ニュース北京が産業観光に本腰、27年に30億元規模へ中国北京観光その他製造観光政策・法律・規制「無秩序な競争」を是正、価格設定に指針中国経済マクロ経済自動車鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制秋の広州交易会15日開幕、出展企業過去最多中国広東経済マクロ経済貿易卸売りイベント小売り各国・地域のトップ記事中国９月の輸出8.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品香港ベテラン議員の不出馬相次ぐPICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙台湾新光人寿の地上権解除を打診PICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事一覧へ