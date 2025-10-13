マレーシア【政党政治からみるマレーシア】第10回「カエル」が動かしてきたサバ州政治政治NEW国・地域マレーシア業種政治関連タグマレーシア政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載政党政治からみるマレーシア政党政治からみるマレーシア【政党政治からみるマレーシア】第10回 「カエル」が動かしてきたサバ州政治マレーシア政治社会一般政治一般NEW【政党政治からみるマレーシア】第９回 東マレーシア政治の背景：サバ・サラワクの独自性マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般【政党政治からみるマレーシア】第８回 民主行動党の変遷：野党から与党第一党へマレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般選挙【政党政治からみるマレーシア】第７回 党役員選挙が映し出す人民正義党の課題マレーシア政治社会一般政治一般選挙【政党政治からみるマレーシア】第６回 ＢＮ体制に挑む野党連携の歩みマレーシア政治社会一般政治一般【政党政治からみるマレーシア】第５回 ＢＮ政権を支えた「権威主義的」側面マレーシア政治社会一般文化・宗教政治一般選挙マレーシアの最新ニュース損保業界、ＥＶ市場の動向を注視＝協会マレーシア金融自動車金融一般保険炭素税、鉄鋼とエネ業界向けに来年導入マレーシア経済マクロ経済鉄鋼・金属電力・ガス・水道環境政治一般政策・法律・規制財政NEW警備員などの雇用、マレーシア人優先にマレーシア経済その他サービス雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ