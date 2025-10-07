ＮＺ９月新車販売19.1％増、４カ月連続伸び

ニュージーランドＮＺ９月新車販売19.1％増、４カ月連続伸び車両NEW国・地域ニュージーランド業種車両関連タグニュージーランド自動車二輪車車部品陸運統計インフラ社会一般自動車統計ＥＶ乗用車登録、９月は2.1倍の9386台タイ車両統計自動車電機NEW９月の生産者物価、2.4％下落タイ経済マクロ経済統計NEW鉱工業生産13.6％増に加速、石炭など好調ベトナム製造統計その他製造NEWＵＭＷトヨタ、９月の販売台数は8172台マレーシア車両統計自動車NEWＮＺ９月新車販売19.1％増、４カ月連続伸びニュージーランド車両統計自動車二輪車インフラ陸運社会一般車部品NEW豪９月の新車販売、５％増 中国車が押し上げオーストラリア車両統計自動車環境NEWオーストラリアの最新ニューステイクオフ：オーストラリアの映画館…オーストラリア社会社会一般NEWＥＶ目標急ぎすぎはＨＶ価格上昇に＝豪ホンダオーストラリア車両自動車環境政策・法律・規制NEW本日のオーストラリア１行情報（３～６日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事台湾ヤゲオ、芝浦電子を子会社にPICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券車部品NEWタイ「次の地震」備える投資拡大独自PICK UP建設インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般災害NEWベトナム３Ｑ成長率8.23％、好調持続PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ